Un nuevo hospital del cáncer

Señor Director:

Las cifras sobre cáncer en Chile ya son catastróficas. Según el INE, ya es la primera causa de muerte en el país. En 2020 fallecieron 28 mil 584 personas a causa de un cáncer, y producto de la pandemia, se estima retraso en los tratamientos. Oscuro panorama.

El actual gobierno culminará sus funciones y lamentablemente no ha dado luces respecto al término de la licitación del nuevo hospital del cáncer, que viene a aumentar en un 174% las consultas y en un 200 % las cirugías mayores, fundamental para aumentar la cobertura de los tratamientos. El nuevo recinto está planeado construirse vía concesiones, un sistema de construcción hospitalaria que no le gusta para nada al futuro gobierno. Por motivos ideológicos ¿corre riesgo el nuevo hospital del cáncer? Yo espero que no. Si el actual ejecutivo no toma cartas en el asunto, hago un llamado al presidente electo para que siga el proceso de licitación y el hospital se construya de forma urgente. Espero que se mantenga la tradición de que en la lucha contra el cáncer, la política funciona como Estado y no a intereses propios o ideológicos. Espero que esta no sea la excepción.

Camilo Morán,

diputado de la República.