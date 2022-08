Las dos caras de la tecnología

El desarrollo que ha tenido la tecnología en los últimos años ha sido extraordinario. Es enormemente gratificante ver cómo se generaliza el uso de la energía solar y eólica en Europa, especialmente en las islas mediterráneas. También lo es cuando nos enteramos que en Holanda ya se construyen carreteras con pavimentos irrompibles que absorben energía solar para su iluminación nocturna. Que Japón haya inventado el Robot Pepper que interpreta emociones, ya a la venta para todos en 2017. Que Larry Page, fundador de Google, haya invertido cerca de US$100 millones para crear el auto volador que patentó en 2013. Los modelos consistirían en pequeñas aeronaves de fuselaje estrecho con dos hélices en la parte trasera. Que el Banco de Japón use una moneda virtual, la Mitsubishi Tokio-UFJ. La divisa se llama provisionalmente MUFG y puede emplearse en operaciones de compra, transferencias o al cambio de divisas a menor costo. El uso de drones se generaliza, PwC estima que el potencial de negocio de los drones en el mundo era de US$127.000 millones a 2015. Con ellos, las empresas crean negocios, abaratan costos, y disminuyen tiempos de respuesta. Ya se usan en infraestructura US$45.200 millones, agricultura US$32.400 millones y transporte US$13.000 millones. En seguridad, entretenimiento y media US$32.400 millones, seguros US$6.800 millones, telecomunicaciones US$6.300 millones y minería US$4.300 millones. Crecieron a una tasa de 19% antes del 2020, afirmándose que, desde ese momento, la mitad de las tareas se ejecutaría digitalmente.

Y Chile no se queda atrás. Ya el Metro usa energía eólica y solar y la nueva Línea no tiene conductor. Sabemos que nuestro país está en la punta en la normativa para trabajar con drones. Estos han jugado un gran papel en la agricultura, desde salvar vidas a detectar plagas incipientes. En la portada de Antofagasta con ellos se investiga la cantidad y tipo de aves de la zona. Se usan en fotogrametría, cálculo de volúmenes, inspecciones de todo tipo, reconocimiento de terrenos. Un dron de cara puede llevar 10 litros de químicos y recorrer un terreno más rápido que el personal de tierra, también hacer inspección de palas eólicas. Una multinacional española, con una inversión superior al millón de dólares, ha anunciado en Chile la instalación del primer Data Center local, el cuarto a nivel mundial, con el que ofrecerá servicios de cloud computing para todo el Cono Sur. La industria forestal chilena hace tiempo que corta y prepara la madera digitalmente, también la minería donde ya sus camiones se manejan sin conductor. Chilectra acaba de anunciar que eliminará 50 mil medidores de energía. De ahora en adelante la medición del gasto en energía se hará on line. Sin ir más lejos, entre las 22 acciones pro crecimiento del Gobierno hay varias orientadas a facilitar trámites, a través del despacho on line, disminuyendo la injusta dependencia de las notarías. El Poder Judicial e instituciones como la Tesorería General de la República han hecho un trabajo pionero en digitalizar e informatizar procesos con lo que se ha hecho posible hacer toda la atención a los usuarios on line. En los puertos chilenos el reemplazo de trabajo humano, por tecnología digital, se generaliza desde fines de los años 90 con la concesión y privatización de estos. Esto es una necesidad debido al crecimiento del comercio exterior, pero también, porque los países y sus empresas están obligados a ponerse al nivel de aquellos con los cuales comercian. Al mismo tiempo se produjo la modernización de las aduanas. Se han traspasado muchas funciones a los Agentes de Aduana, lo que ha sido posible por la incorporación del sistema EDI, Exchange Digital Information, que permite una comunicación segura y expedita.

Esta es una de las caras de la tecnología, pero es sorprendente que los economistas no se refieran a este desarrollo en sus intervenciones públicas. Probablemente se debe a que tratan de ocultar la contraparte que la modernización lleva consigo. La cara más fea, que nadie comenta en Chile, es la dependencia que tiene toda la industria digital del mineral llamado coltán que se produce mayoritariamente en la República del Congo. Mientras nos preocupamos de la defensa de los animales, de darles amor y defender sus derechos, ignoramos que han muerto más de 5 millones de seres humanos en el Congo a manos de guerras fraticidas impulsadas por las multinacionales desde Ruanda. Poco sabemos de sus riquezas de oro (1), uranio, petróleo y diamantes. Menos sabremos que en el Congo se encuentra el 80% de las reservas de coltan, extraído en minas a cielo abierto por niños de ocho a quince años a 25 centavos de euro diarios, si es que les pagan. El coltan es una mezcla de dos minerales, columbita y tantalita, que se da de forma rara y escasa en la naturaleza. Vale mucho más que el oro, ya que es esencial para el desarrollo de la industria aeroespacial, telecomunicaciones, ordenadores portátiles, celulares, videojuegos, satélites, estaciones, vehículos espaciales, misiles, armas inteligentes, aceleradores de partículas, trenes magnéticos, baterías y aleación del acero para oleoductos. Por su superconductividad y carácter ultrarrefractario, almacena carga eléctrica temporal y la libera cuando se necesita. Tiene alta resistencia a la corrosión y a la alteración, que lo hacen idóneo como material privilegiado para uso extraterrestre en la Estación Espacial Internacional y en futuras plataformas y bases espaciales.

¡Qué suerte para un país poseer tamaña riqueza! Nos imaginamos que el Congo es inmensamente rico. Pero no, esto no es así. Desde el 2 de agosto de 1998 el país se debate en una horrenda guerra civil, fecha en que Ruanda y Uganda invadieron el país. Desde entonces hasta 2003 murieron en la ocupación unos cuatro millones de congoleños. En 2003 la ONU consiguió que se firmara un acuerdo de paz y a finales de 2006 fue elegido democráticamente -en los primeros comicios libres y plurales después de cuarenta años- el presidente actual, Joseph Kabila.

Es evidente que cada uno de los avances que hemos mencionado, y los infinitos que ni siquiera imaginamos, reemplazan mano de obra por máquinas y que se eliminan millones de tareas que ya no se requieren. Algunos trabajadores se han reciclado, pero los de más edad no lo han logrado. En muchas actividades del sistema productivo se ha producido infinidad de retiros de hombres de 40 años que ya no pueden aprender a manejar la nueva maquinaria. El Puerto de Valparaíso utilizaba alrededor de 30.000 trabajadores y en la actualidad tiene sólo 1.000 trabajadores permanentes y 7.000 eventuales que se contratan por hora. Las grúas son de tal sofisticación que pueden ser programadas no solo para trasladar carga, sino también para elegirla. Por ejemplo, la Aduana de Valparaíso ocupaba 10.000 empleados y ahora solo requiere 1.200.

En la agricultura, actualmente muy exitosa en nuestro país, basta un administrador con el uso de drones y de tecnología digital para desarrollar el riego, la racionalización del alimento del ganado y el trabajo temporero para labores culturales y cosecha.

Hay infinitos ejemplos del desarrollo tecnológico que vive Chile, pero que jamás son comentados ni por la clase política, ni por los noticieros especializados. Siguen anclados en los 90 y se refieren a la pérdida de empleos como sinónimo de crisis cuando ello también puede significar un mayor desarrollo, modernización y aumento de la productividad.







Pero, venga de donde venga, el desempleo no es bueno y hay que preocuparse de enfrentarlo, pero no con respuestas facilistas como dar garantía a los empleadores para que creen empleo, lo que es falso e inútil o, esperar que aumente el precio del cobre. Hay que enfrentarlo comenzando por la educación, especialmente porque hay una reforma educacional en marcha.

1.Oro que, como en el norte de nuestro país, explota la Barrick Gold lixiviando las excavaciones con cianuro. Peligroso elemento que cuando se desintegra libera más de cien tóxicos de los cuales una cucharadita de una solución al 2% puede matar a un adulto. De paso, es interesante recordar que se requiere 18 toneladas de tierra, que genera 12 m3 de escoria, para producir el oro para un anillo de bodas promedio.

