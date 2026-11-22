Spengler se adelantó en más de un siglo en proclamarlo: Occidente europeo venía cuesta abajo y así como habían nacido, desplegádose y muerto conformaciones culturales previas, llegaba el momento del anquilosamiento, la rigidez y el fenecer de Europa.

Churchill fue, contra lo que puedan estimar lectores superficiales, algo así como un triste instrumento de aceleración del proceso. Se resignaba a dejar de pensar al Reino Unido como potencia imperial, sin tomar las medidas en consecuencia. Había participado en el abusivo y cobarde sometimiento de los boers, mediante el encierro de sus esposas e hijos en infames campos de concentración. El contumaz apego de Churchill primer ministro a la vetusta idea de Britannia sobrevivió apenas unos años, cuando el ascenso de Washington se consolidó a costa de Londres.

La invasión de Suez por el Reino Unido mostró quién mandaba. Las presiones norteamericana y soviética obligaron a los devenidos pequeños británicos a moderar sus ínfulas y detener su ataque en menos de diez días.

En Yalta, Stalin, Roosevelt y Churchill repartieron el planeta, de las maneras y con los vicios por todos conocidos: fuentes de sangrientas guerras que aún hoy no dejan de encenderse.

Pronto, sin embargo, el socio británico quedó relegado a un segundo o tercer plano en el orden mundial. La diplomacia triangular de Nixon y Kissinger anticipó otro reparto: China acabaría ocupando el sitio abandonado por la grandeza vuelta burbuja: las ruinas del imperio anglosajón serían reemplazadas por una civilización floreciente, aunque totalitaria.

Ahora, en Shenzhen, hemos vivido lo que podría ser la sepultura definitiva de Europa. La consagración de la decadencia de occidente.

Xi, Trump y Putin se reunieron allí a discutir los destinos del planeta. Se habló de riesgos nucleares, paz, energía. Asuntos primarios. Pero el gesto decisivo precede a cualquier declaración. Refiere a quiénes estaban sentados a la mesa y quiénes habían quedado debajo de ella.

Europa completa faltaba. Francia, Alemania, Reino Unido: los antiguos centros del poder mundial ¡carecían de silla! Los tres mandatarios de marras se arrogaron la facultad de decidir sobre los ausentes. Una geopolítica nueva empieza en esa distinción.

Dos guerras mundiales desgastaron la vieja Europa. La dureza torpe de Clemenceau en Versalles y las obstinaciones imperiales británicas alimentaron recelos que demoraron la cooperación. ¡Aún en 1989 Francia se oponía a la unidad alemana! Millones de muertos y una miseria indecible, más décadas de ceguera precedieron al entendimiento. Pero fue un entendimiento que guardaba algo de miserable.

Cuando pudo ponerse de pie, Europa tampoco fue capaz de hacerlo. Se erigió en un gigante económico, pero nunca dejó de ser un pigmeo militar: con ejércitos fragmentados y disuasión atómica bajo mandos nacionales. El dinero no sustituye a la soberanía. Sostener una orientación propia requiere medios con los que resguardarla y una visión de mundo activada. Cuando la seguridad depende de una decisión ajena, en cambio, hasta los ideales más altos quedan a merced de quien custodia sus puertas.

¿Qué va a ser de Europa, además de un destino turístico atractivo y fuente de leyendas e historias?

Y, lo que sigue: ¿qué hará el mundo sin ella?

De ella dimanan o dimanaron las fuentes de la cultura más densa, el pensamiento más sofisticado, las bases de la concepción ilustrada de la existencia. También un sentido de libertad de veinticinco siglos que ya homenajeaba Aristóteles; y la loable exigencia de atar la autoridad a principios políticos y jurídicos: democracia, república, división de poderes, derechos humanos.

¿Qué será de Chile, con su tradición europeísta ante esta auténtica catástrofe o colapso histórico? Nuestra educación es de fuerte impronta europea: alemana (como el pedagógico y las escuelas normalistas), francesa (los SSCC), inglesa y más tarde italiana; el derecho, hispano y napoleónico; las costumbres tienen una matriz española enriquecida por sucesivas inmigraciones; el Ejército se formó bajo influjos de España, después Francia y luego Prusia. ¿Y nuestro arte, nuestras maneras de sentir y pensar? ¿Qué ocurrirá con la geopolítica, huérfana del factor que permitió mediar con algún éxito sobre el dualismo más tosco EEUU-URSS, ese que nos llevó al descalabro de 1973?

La fotografía de los tres dirigentes, el norteamericano, el chino y el ruso, apenas deja dimensionar la pérdida. EEUU es vástago europeo. Rusia reivindica para Moscú el nombre de “tercera Roma” (tras la primera Roma y Bizancio). Pero no son lo mismo. No unen con igual hondura a la intensidad vital y la integración al paisaje y la naturaleza, el afán especulativo y meditabundo, la interioridad libre, las finas capacidades productivas.

La caída de Europa será la verdadera muerte de la Cristiandad. El decidor título del ensayo de Novalis, “La Cristiandad o Europa”, nombra una pertenencia que desborda las fronteras. La civilización moribunda puede, quizás, conservarse en museos, pero es incapaz de perder la aptitud para sostener con vitalidad sus formas de pensar y sentir.

¿Qué les queda, entonces, a las Américas Hispana y Lusa?

Probablemente, insistir en fortalecer los vínculos con la vieja Europa, esa de la cual, también, innegablemente provenimos y que sigue interesada en unir la cooperación utilitaria con los vínculos fraternales. Pero además consta una urgencia: la de dar forma política en el continente a un gran espacio de poderío que no hemos sido capaces de forjar. Desde “El Álamo” en adelante. Tenemos escala continental, lenguas emparentadas, creencias compartidas, recursos que despiertan apetitos lejanos. Falta convertir esa cercanía en un propósito y un destino, que nos vuelva capaces de negociar en conjunto y resistir la dispersión. Reparar en las raíces: de las flores del cardenal y viñas y zafra, de la gran literatura brasileña de Aluísio de Azevedo y Chico Buarque y la española de Borges, de Bombal y la Mistral; no otros sarmientos que los de esa Europa, aquí encarnada en sierras y desiertos, selvas y pampas, valles fértiles y extensiones inmensas de belleza exhuberante; la Europa transformada por siglos de mestizaje. Pensarse a sí mismas, es la tarea de las naciones, imaginar la patria grande, más grande que la de Bolívar, el gran campo de influencia sobre el cual operar. Articular sus territorios, educar a sus pueblos, hacerlos progresar en todos los sentidos, organizar su defensa. Sólo así serán las Américas latinas algo distinto de materia prima del nuevo triunvirato o lo que se siga pronto de aquél.