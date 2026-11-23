En Chile seguimos confundiendo gobernabilidad con capacidad para reunir mayorías parlamentarias. Esa mirada deja fuera una cuestión decisiva: el poder también se ejerce al establecer qué problemas se vuelven urgentes, cuáles restricciones pueden levantarse y qué intereses consiguen modificar las prioridades públicas. La controversia por los combustibles mostró que las decisiones del Gobierno no dependen únicamente de sus convicciones económicas ni de sus apoyos políticos. También están condicionadas por la desigual capacidad de los actores para imponer costos al resto de la sociedad.

El transporte de carga ofrece un ejemplo particularmente revelador. Su posición en las cadenas de abastecimiento permite que una paralización afecte la producción, el comercio y el consumo, trasladando pérdidas a empresas, trabajadores y hogares ajenos al conflicto. Esa interdependencia constituye una fuente de poder. Cuanto mayor sea el daño potencial de una interrupción, más difícil resulta para las autoridades sostener su posición inicial. La fuerza negociadora no proviene solamente de la legitimidad de una demanda, sino de las consecuencias económicas de desatenderla.

Bajo esas condiciones se desarrolló la reciente negociación por los combustibles. El Gobierno amplió su propuesta mientras buscaba contener las alzas y terminar las movilizaciones. Evitar una interrupción prolongada podía justificar medidas excepcionales, pero no convierte automáticamente los instrumentos escogidos en la mejor solución. La urgencia explica la necesidad de actuar; no demuestra la conveniencia de lo acordado.

Jorge Quiroz enfrenta aquí una tensión que nace de sus propios planteamientos. Ha defendido liberar la iniciativa privada, remover obstáculos regulatorios y crear condiciones para que las empresas inviertan. Sin embargo, esa libertad no se ejerce desde posiciones equivalentes. Algunos agentes disponen de mayor capacidad para influir sobre los mercados, trasladar costos a terceros y alterar las condiciones en que el Estado negocia. La economía no es un espacio neutral donde todos concurren con el mismo poder.

Liberar las fuerzas productivas puede favorecer la inversión, pero no elimina las desigualdades que organizan los mercados ni garantiza resultados socialmente convenientes. Si la recuperación del crecimiento depende de ampliar el margen de decisión privado, corresponde preguntar quién establece sus límites y con qué instrumentos se resguarda el interés general. La libertad económica no sustituye la necesidad de instituciones capaces de impedir que determinadas ventajas de negociación terminen convertidas en compromisos financiados por todos.

Tampoco toda regulación constituye un obstáculo al desarrollo. Algunas trabas encarecen proyectos sin aportar beneficios públicos identificables; otras reglas reducen incertidumbre, protegen derechos y permiten corregir costos que las decisiones privadas trasladan a terceros. Confundirlas bajo una promesa general de desregulación impide distinguir entre restricciones injustificadas y capacidades estatales indispensables. El problema no es cuánto espacio debe abandonar el Estado, sino qué condiciones debe asegurar para que la inversión contribuya efectivamente al desarrollo.

La trayectoria tributaria del transporte muestra por qué esta distinción importa. En 2001 se estableció un régimen de recuperación parcial del impuesto específico al diésel. En 2008, una modificación legislativa elevó transitoriamente la devolución del 25% al 80%. Vinieron después tramos según ingresos empresariales y sucesivas prórrogas. No todas esas decisiones respondieron a movilizaciones, ni la continuidad del beneficio demuestra ineficiencia. Lo que sí revela es cómo una medida nacida en determinadas circunstancias puede permanecer y alterar el punto de partida de negociaciones posteriores.

Hacienda debe examinar esa trayectoria antes de agregar nuevos compromisos. Financiar una medida no equivale a justificarla. Una devolución tributaria reduce la recaudación, pero su costo social no coincide necesariamente con los ingresos fiscales perdidos. Su conveniencia depende de los efectos sobre la asignación de recursos, los beneficiarios efectivos y los incentivos que genera. La disciplina fiscal pierde contenido si se limita a identificar recursos disponibles y deja en segundo plano la comparación entre necesidades públicas.

Ni siquiera la distribución de los beneficios puede presumirse. El transporte reúne empresas de distintos tamaños, contratos y posibilidades de trasladar las variaciones del diésel a sus clientes. Una devolución diferenciada por facturación reconoce parte de esa diversidad, pero no establece quién termina beneficiándose. Según las condiciones competitivas, sus efectos pueden repartirse entre transportistas, empresas contratantes y consumidores. El destinatario legal de una medida no es necesariamente quien captura su beneficio económico.

Hay otra consecuencia menos visible. Un acuerdo puede evitar pérdidas inmediatas y, al mismo tiempo, modificar las expectativas de conflictos futuros. Si los actores anticipan que interrumpir una actividad estratégica aumenta sus posibilidades de obtener determinadas medidas, podrían incorporar esa expectativa a sus decisiones. No cabe atribuir por ello las paralizaciones anteriores a concesiones previas. Sí corresponde reconocer que resolver una emergencia también puede alterar las condiciones de la siguiente.

Esta dimensión vuelve más exigente el examen de Quiroz. Si la eficiencia, la disciplina fiscal y la libertad de inversión orientan su política económica, esos criterios deben aplicarse igualmente cuando el Gobierno negocia bajo presión. La urgencia política no dispensa de explicar los costos, los beneficiarios ni las alternativas consideradas. Menos aún permite confundir el término de una paralización con la demostración de que se adoptó la mejor decisión económica.

Los gremios tienen derecho a organizarse y defender intereses particulares. El Ejecutivo puede negociar dentro de sus atribuciones, mientras el Congreso conserva las competencias que le corresponden para examinar las modificaciones legales propuestas. Sin embargo, cumplir los procedimientos no agota la responsabilidad democrática. También importa quién financia los compromisos, quién soporta sus efectos y qué necesidades permanecen fuera de una negociación porque sus afectados carecen de capacidad para interrumpir actividades estratégicas.

La fragmentación partidaria explica parte de las dificultades para gobernar, no la totalidad. Antes de que una propuesta llegue al Congreso, distintos intereses ya han intervenido en la definición de sus prioridades. Esa influencia no demuestra que controlen las decisiones, pero obliga a examinar cómo se forman las alternativas disponibles. La representación democrática pierde profundidad cuando se observa únicamente el momento de votar y se desatienden las condiciones en que las opciones fueron construidas.

De allí surge una exigencia que ninguna promesa de desregulación debería eludir. La autonomía estatal no consiste en rechazar las demandas sectoriales, sino en conservar información, capacidades y criterios propios para examinarlas. Un gobierno puede mantener intactas sus atribuciones constitucionales y disponer, sin embargo, de un margen de decisión cada vez más estrecho si las alternativas que considera dependen principalmente de quienes tienen mayor poder para imponer costos.

¿Quién gobierna Chile? Formalmente, las autoridades democráticas. Pero esa respuesta deja intacta la pregunta sobre quién define las urgencias y condiciona las decisiones. Liberar las fuerzas productivas para invertir puede ampliar las posibilidades de crecimiento; no asegura que sus beneficios y costos se distribuyan conforme al interés general.

La libertad económica necesita reglas, instituciones y un Estado capaz de sostener decisiones propias. De lo contrario, el riesgo no es que los intereses privados participen en la política, sino que su desigual poder termine decidiendo qué problemas merecen una solución pública y cuáles pueden seguir esperando.

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