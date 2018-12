La necesidad de una reforma al interior de Cancillería

Señor Director:

Los funcionarios de la Planta Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores, se han sentido golpeados e impresionados por las lamentable noticias de las acciones de dos Cónsules Chilenos en el Exterior.

Quienes cumplimos una labor de apoyo administrativo y profesional al interior de esta importante institución, lamentamos profundamente hacer noticias con este tipo dw acciones que se investigan en estos momentos y de la cual esperamos que obedezca a errores en el manejo administrativo consulsr, como asimismo a imprudencia por parte de los cónsules en cuestión, y no a acciones de dolo en el proceder de.dichos diplomáticos.

La situación anterior, es producto de un mal diseño en materia del manejo en política de personal que tienen nuestras misiones en el exterior, toda vez que los funcionarios diplomáticos que son destinados a cumplir sus labores de representar a nuestro país en el exterior, no cuentan con el apoyo integral administrativo en las funciones de nuestras misiones, lo que llevado en reiteradas ocasiones a que se cometan errores.

En este sentido, quienes fuimos dirigentes y trabajamos para una Modernización integral y profunda de la Cancillería, que incluyera por cierto a nuestras Misiones Diplomáticas y Consulares, principalmente a estas últimas, no han sido tomadas en cuenta por las autoridades Ejecutivas y Legislativa, quienes han tenido como base para el diseño modernizador los costos por encima de la imperiosa necesidad de resolver una problemática que se arrastra por años en materia consular, sin contar las millonarias demandas que la Cancillería tiene por parte de trabajadores que locales, en materia previsional. Esto es más escandaloso, pues se trata que el Estado de Chile no cumple la Ley con sus trabajadores en el exterior, por cierto, son mas invisibles.

Creo que es hora de llevar a cabo profundas reformas al interior de la Cancillería, no con medidas de parche, sino estructurales, desde las políticas administrativas hasta las de personal, las cuales siguen funcionando sin ningún diseño ni proyección futura, claro está, que al parecer este tipo de "política", favorece los aspectos amiguismos, compadrastro y nepotismo, por lo que se buscarán todas las excusas para señalar que marcha todo bien, en circunstancias que al interior de nuestra Cancillería el malestar crece día a día entre los funcionarios que no se atreven a denunciar ni mucho menos manifestar las molestias por temor a perder su fuente laboral. Este nuevo mecanismo que está surgiendo y que avanza cada mes más y que se está transformando en una "Cultura del Miedo". Otra acción equivocada de nuestras actuales autoridades que no ponen remedios a estas acciones.

Alex Brito Ortiz

Dirigente Gremial

Ministerio de Relaciones Exteriores