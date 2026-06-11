CONDEPP apunta a crimen organizado y secreto bancario tras red de tráfico de productos marinos

El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) condenó la red de tráfico ilegal de productos del mar desbaratada en la denominada Operación Nereida, que dejó más de 54 detenidos e involucra a funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Carabineros y trabajadores del Municipio de Valdivia.

Según la organización, la estructura habría movido cerca de $9.000 millones mediante el tráfico de merluza austral, congrio dorado, pejerreyes y locos, recursos sobreexplotados en la zona austral. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, falsificación de documentos e infracciones a la Ley de Pesca.

El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, sostuvo que el caso “no es solo una banda de comerciantes inescrupulosos”, sino “crimen organizado que infiltró al Estado”. En esa línea, afirmó que la pesca ilegal no solo destruye recursos marinos y afecta el trabajo de familias de pescadores artesanales, sino que también corrompe a las instituciones encargadas de fiscalizar.

Cortés también apuntó al debate político por el secreto bancario. A su juicio, resulta “absolutamente contradictorio” que el oficialismo haya insistido en combatir la pesca ilegal y que, al mismo tiempo, 24 senadores de ese sector votaran en contra de levantar el secreto bancario ante sospechas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). “No se puede proclamar la lucha contra la pesca ilegal y al mismo tiempo bloquear las herramientas que permiten seguir el dinero”, señaló.

El dirigente planteó que la red reúne características propias del crimen organizado: jerarquía, roles definidos, corrupción de funcionarios, uso de personas jurídicas para blanquear operaciones y una cadena logística que conectaba Calbuco con Los Ríos a través de rutas nocturnas. Por ello, pidió al Ministerio Público investigar a todas las personas naturales y jurídicas involucradas, al Gobierno fortalecer a Sernapesca y a los organismos de inteligencia financiera y policial, y al Congreso aprobar herramientas legales, incluido el levantamiento del secreto bancario para la UAF.