Para El Castillo hay solución, en un hashtag #PlanIntegralParaElCastilloAhora

Señor Director:

Hace un mes, me publicaron una sentida carta que envíe a propósito de un trabajo en la Universidad, esta carta me valió el reconocimiento de muchos pares y vecinos de El Castillo. así como de autoridades y exautoridades, de mi comuna La Pintana e incluso a nivel nacional tan solo por contar lo que a diario se vive en este sector.

Hoy en día, le escribo con un poco más de esperanza, he podido ver como los medios han instalado la posibilidad de “una salida” a los problemas que vivimos los vecinos y vecinas de El Castillo.

En este mes se han dado a conocer las posibilidades que existen para una real solución y que el Gobierno del presidente Piñera, a través del Ministerio del Interior y la Intendencia ha acogido el llamado desde la autoridad de La Pintana como disposición a invertir o al menos eso deja ver.

Las propuestas de solución han sido presentadas por el destacado arquitecto Ivan Poduje, el mismo que habló por mucho tiempo de las soluciones para Bajos de Mena, en Puente Alto y que se han hecho realidad. Esto da mucha esperanza a los vecinos de El Castillo, aunque deba pasar varios años aun para ver los resultados.

He podido ver en este mes también, como hay adhesión de los vecinos y dirigentes sociales del sector a lo que se propone desde el municipio con ayuda de Poduje, porque se les ha dado conocer todo lo que puede cambiar el sector y dice relación con un abordaje integral de la problemática y por eso lo han llamado Plan Integral para El Castillo y obviamente, en tiempos de redes sociales tiene su propio Hashtag #PlanIntegralParaElCastilloAhora.

El Plan Integral, que se propone, es una vía de salvación para quienes hemos sido postergados por tanto tiempo. No solo supone un abordaje desde la idea de disponer mayor seguridad, que a primera vista es lo que más preocupa, sino que plantea una regeneración urbana, que conlleva construcción de viviendas nuevas, esto implica en algunos casos eliminar algunas ya existentes y en otras casos, dignificar las ya existentes.

Considera seguridad, mejoras y creación de espacios públicos que escasamente usamos hoy en día, porque están en malas condiciones o son sitios eriazos. De esta forma se protegen nuestras familias y se promueve el desarrollo de la comunidad. De qué nos sirven las plazas y parques si no se pueden ocupar, porque provocan inseguridad y no logramos que nuestros niños jueguen ahí.

Junto con esto, el fomento de la cultura y la educación, porque ahí está la clave para que quienes nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta comuna y que hemos luchado contra la injusticia y violencia que el Estado ha ejercido. No queremos irnos, sino que depositar todo lo que hacemos, y lo que sabemos en beneficio del progreso para La Pintana.

Y por cierto que esto se combina con la anhelada llegada del Metro, no solo a La Pintana, sino que también a El Castillo, eso será sinónimo de evolución y progreso, de vivir más tiempo de recreación y de ocio, de convivir más tiempo con nuestras familias, de poder dormir unas horitas más, es decir, calidad de vida.

Señor director, hoy hay una posibilidad, hoy existe nuevamente una luz de esperanza, para El Castillo hay una solución, confiemos en que la disposición de las autoridades vaya en ese camino.

Fernanda Thompson Molina

Estudiante de Derecho