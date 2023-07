Comisión de Desinformación Gobierno

Señor Director:

La Ministra Etcheverry dice que no es la única comisión para estudiar este tema que pueda existir. Es cierto, esto viene siendo un tema de investigación en universidades desde hace muchos años. Lo preocupante es que sea un Gobierno, con todo el poder del estado, el que impulse esta iniciativa. Por qué lo hace? Por qué invade un campo que pertenece mas bien a la libertad intelectual? No olvidamos los ciudadanos que tras las dos estrepitosas derrotas que ha sufrido la coalición gobernante el 4S.22 y luego en la elección de Constituyentes del 7M.23, se ha señalado a la ‘desinformación’ de los ciudadanos como la causa votaciones mayoritariamente adversas para el oficialismo. Pueden existir otras comisiones, puede existir investigación universitaria y de think tanks, pero tal vez la única que no debiese haberse creado nunca es esta del Gobierno.

Eduardo Opazo Preller