Mujeres en directorios: Ibex vs. Ipsa

Señor Director:

Un saldo positivo que dejó el tradicional periodo de juntas ordinarias de accionistas este año, fue que la presencia femenina en directorios de las empresas IPSA alcanzó un 21%: 53 asientos hoy son ocupados por mujeres en la alta dirección de algunas de las grandes firmas del país. No obstante, cuando esta semana desde España llegan noticias que en las compañías del Ibex este porcentaje ya llega a 40%, me parece que Chile debe mirar esto como un desafío y aceptarlo. Sobre todo cuando el proyecto de cuotas en directorios, actualmente en el Congreso, propone llegar a este 40% en seis años desde su promulgación. El capital lo tenemos. Por qué no empujar esto y trabajar con más ahínco en la atracción de ese talento, pero principalmente, en desarrollar la confianza para dar las oportunidades suficientes desde ahora; no esperemos a que sea Ley.

Alfredo Zepeda, socio de G100.