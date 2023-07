El abandono de nuestra movilidad

Señor Director:

Hay un dicho que dice “quien no se mueve no prospera” pero ¿Cómo vamos a prosperar si no nos podemos mover? Las condiciones de movilidad en la Provincia de Talagante son nefastas. Mala atención por parte de conductores, maquinas en malas condiciones, conducción en exceso de velocidad, conductores bajo la influencia de drogas y alcohol, alzas en los pasajes arbitrariamente aplicados, y así, podría seguir. Esto pasa por varias razones, la principal es la casi inexistente fiscalización por parte del Ministerio y/o Seremi de Transportes.

Lo que pasa en Talagante es poco, ya que para sectores más aislados de la Provincia, como la comuna de Isla de Maipo, es prácticamente imposible moverse si uno no tiene vehículo propio. La casi nula presencia de microbuses se siente incluso dentro de la propia Municipalidad, teniendo esta que comprar buses eléctricos con fondos públicos para poder ayudar y agilizar la movilización de sus habitantes.

La solución a este problema es muy simple, la integración total de la Provincia de Talagante a la Red Metropolitana de Movilidad, pero aquí se genera otro problema, las calles de nuestra Provincia no están listas para la presencia de los buses de la Red, volviendo a evidenciar así la hipercentralizacion de nuestro país y el abandono de las zonas rurales incluso dentro la misma Región Metropolitana

Nicolás Bellocchio Orellana

Estudiante y Cliente habitual del servicio