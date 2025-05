Oso, una víctima más que evidencia el vacío en la Ley Cholito

Señor director:

El brutal ataque que sufrió Oso, un perro comunitario de la comuna de Maipú no solo remeció a una comunidad entera, sino que volvió a revelar una dolorosa verdad: en Chile, aún no contamos con una legislación que proteja eficazmente a los animales frente a la violencia.

Como profesional comprometido con la formación ética de nuestros futuros técnicos veterinarios y pecuarios, no puedo guardar silencio ante un hecho tan grave. Lo ocurrido no es solo un acto de crueldad animal; es una manifestación alarmante de violencia que también afectó a vecinos y puso en riesgo la seguridad de personas, incluyendo a menores de edad.

Pese a los avances que representó la Ley 21.020, conocida como “Ley Cholito”, hoy enfrentamos un vacío preocupante: la ley aún no entrega herramientas suficientes para prevenir, sancionar ni reparar actos como este. La agresión a Oso no debe ser tratada como un caso aislado. Es reflejo de una cultura que todavía no comprende que los animales son seres sintientes, merecedores de respeto, protección y justicia.

Es por esto por lo que se hace urgente el llamado a revisar y fortalecer la Ley Cholito y sus mecanismos de aplicación. La violencia, venga de donde venga y contra quien sea, no puede tener cabida en una sociedad que aspira a ser más justa y compasiva.

Este suceso no debe ser solo un recordatorio de nuestra indiferencia, sino un punto de inflexión para exigir cambios concretos. Estamos en un momento clave para fortalecer nuestra legislación y garantizar que actos como este no sigan sucediendo. La protección de los animales es una responsabilidad colectiva, y es hora de actuar para evitar que hechos como el que vivió Oso se repitan.

Carlos Núñez Ogaz,

Director de carrera Técnico Veterinario y Pecuario Duoc UC Maipú