Uso de IA en los colegios: ¿no deberían enseñarnos a usarla en vez de prohibirla?

Señor director:

Entre mis compañeros del colegio, he podido notar que el uso de la inteligencia artificial para hacer tareas y actividades cada vez es más común. Mis profesores nos han advertido varias veces: “No usen ChatGPT para hacer esto o lo otro”, pero en realidad, ¿no deberían enseñarnos a usar bien la IA en vez de prohibirla?

Es cierto que el uso de la inteligencia artificial tiene riesgos, como la dependencia y la disminución de la capacidad de razonamiento crítico, pero a mi parecer, los beneficios son mucho mayores. Puede ayudar a potenciar el aprendizaje (al tener la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada individuo), te da retroalimentación instantánea, te responde preguntas en cualquier momento, etc. Yo misma, como estudiante, utilizo la IA, pero sé usarla y me permite mejorar mi rendimiento en vez de bajarlo. No le pido “hazme esta tarea”, sino “dame fuentes confiables y seguras donde yo pueda buscar información para esta tarea”. Además, considero que sería absurdo no usar las herramientas que como sociedad hemos creado para facilitar el trabajo. Sería como tenerle miedo al progreso. Es cosa de adaptarse, tal y como cuando pasamos de buscar información en libros a buscar en una computadora.

Por último, hay que tener en cuenta que la cantidad de estudiantes que usan la inteligencia artificial solo va creciendo, por lo que tomando o no medidas al respecto los jóvenes la utilizarán igualmente. La única diferencia es que en un caso su uso será medido e informado y en el otro probablemente con bastantes faltas de ética.

Es momento de enseñarles la utilización correcta de IA a los estudiantes. Tanto en casa como en el colegio se debe hablar de ética y moderación, así convertiremos la inteligencia artificial en una herramienta que ayudará a avanzar y crecer, y no en un destructor de nuestro futuro.

Constanza Castro, estudiante de primero medio

Colegio Palmarés Oriente, Santiago, Chile.