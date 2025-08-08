Romper la paradoja de la experiencia, una solución contra el desempleo

Señor Director:

Los jóvenes están atrapados en una paradoja frustrante: para conseguir trabajo, necesitan experiencia; pero para adquirirla, deben tener un trabajo.

Esto pasa porque muchos empleadores, en su afán de minimizar riesgos y asegurar productividad, prefieren candidatos con experiencia. Y el impacto es doble: frena el desarrollo profesional individual, y contribuye a problemas sociales más amplios como el desempleo y el subempleo juvenil.

La paradoja de la experiencia afecta además la movilidad económica de los jóvenes, factor clave para construir sociedades sanas y equitativas, que implica avanzar en la reducción de la pobreza, potenciar una fuerza laboral diversa y fresca, y fomentar la cohesión social.

En un contexto en que el INE cifró el desempleo del segundo trimestre 2025 en un 8,9%, con un aumento considerable de los desocupados con formación universitaria (el 25% del total), cabe preguntarse cómo se puede propiciar un acercamiento entre los talentos jóvenes sin experiencia y las empresas que los necesitan.

Un punto de unión puede ser los “cargos trainee”, que proporcionan las habilidades y la experiencia necesarias para avanzar profesionalmente, a la vez que permiten a las empresas acceder a talentos jóvenes que sólo necesitan una oportunidad.

Para lograr este match, las empresas deben “salir de la caja” en sus métodos de contratación, y desarrollar iniciativas de formación que apoyen a quienes buscan nuevas oportunidades.

Harry Grayde

Director Ejecutivo Generation Chile