El planeta entra en zona de riesgo para la vida silvestre

Hace solo algunos días se conmemoró el Día Internacional de la Biodiversidad. Y la efeméride llegó con una marraqueta dura como palo.

Si bien el cambio climático y la pérdida de biodiversidad han sido investigados históricamente por separado, un reciente estudio advierte que la fauna silvestre podría verse gravemente afectada por la intensificación y superposición de eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes a nivel global.

El estudio publicado en la revista Nature Ecology & Evolution advierte que, si el calentamiento global continúa aumentando durante la segunda mitad del siglo, para 2085 cerca del 36% de los hábitats terrestres actuales de animales estará expuesto simultáneamente a múltiples eventos climáticos extremos, incluyendo olas de calor, incendios forestales, sequías e inundaciones.

La investigación fue liderada por el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y reunió a 18 científicos internacionales.

La preocupación de los investigadores no apunta únicamente al aumento gradual de temperatura, sino además a la acumulación de impactos extremos sobre ecosistemas completos.

“El cambio climático y, en particular, los fenómenos extremos, todavía se subestiman en la planificación de la conservación”, advirtió Stefanie Heinicke, autora principal del estudio. Según explicó, una sola ola de calor o un incendio puede devastar poblaciones animales, pero cuando distintos eventos extremos se suceden sobre el mismo territorio, los efectos ecológicos se multiplican.

La evidencia ya existe. Los autores recuerdan que, tras los incendios forestales ocurridos en Australia entre 2019 y 2020, las zonas que previamente habían sufrido sequía registraron disminuciones entre un 27% y un 40% mayores en sus poblaciones de plantas y animales. El estudio sostiene que este tipo de “impactos compuestos” comenzará a intensificarse especialmente en regiones de alta biodiversidad.

En Chile se está dando con frecuencia ese escenario. Los incendios forestales del último verano en el país provocaron un fuerte impacto sobre la fauna silvestre, especialmente en la zona centro-sur. Miles de animales murieron por quemaduras, inhalación de humo o deshidratación, mientras otros quedaron desplazados tras perder refugio, alimento y corredores naturales. Entre las especies más afectadas estuvieron aves, zorros, reptiles, pudúes y pequeños mamíferos incapaces de escapar del avance del fuego.

Especialistas advierten que el daño no termina cuando se extinguen las llamas. La destrucción de vegetación nativa y la degradación de los ecosistemas dificultan durante años la recuperación de la fauna, dejando a muchos animales expuestos a hambre, atropellos y ataques de perros.

Para modelar estos escenarios, los investigadores utilizaron simulaciones climáticas capaces de proyectar incendios forestales, inundaciones, sequías y olas de calor de forma combinada.

Los resultados muestran que hacia 2050 el 74% de los hábitats terrestres actuales de animales estará expuesto a olas de calor extremas, el 16% a incendios forestales, el 8% a sequías y el 3% a inundaciones fluviales. Uno de los hallazgos que más sorprendió al equipo fue la magnitud proyectada de los incendios.

“Ver que existe una mayor amenaza por parte de los incendios que de la sequía era un punto ciego importante”, señaló Katja Frieler, coautora del estudio y jefa de investigación del PIK.

Pero la investigación también deja abierta una ventana de oportunidad.

En un escenario donde el calentamiento global comenzara a revertirse hacia finales de siglo, el porcentaje de hábitats animales expuestos simultáneamente a múltiples eventos extremos caería desde el 36% al 9%.