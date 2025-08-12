Señor Director:

Me preocupa profundamente la indiferencia ante las ambulancias en las calles de Santiago.

Cuando vivimos una emergencia, todos esperamos que el personal de salud llegue rápido. Pero eso no es posible sin la colaboración activa de la ciudadanía.

Esta semana, en plena avenida, vi una ambulancia atrapada entre autos inmóviles, a pesar de la sirena encendida y la bocina que sonaba alarmante.

¿En qué momento Chile olvidó el corredor de emergencia? Ese acto básico de moverse hacia los costados para liberar el centro de la vía y permitir el paso de vehículos de urgencia.

La cooperación básica entre personas es lo que sostiene la vida.

Ceder el paso a una ambulancia no es un favor: es una urgencia humana.

Renata Cruzat Figueroa

Enfermera

Santiago, Chile