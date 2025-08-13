San Bernardo sin áreas disponibles

Señor Director:



San Bernardo está entre las comunas del Gran Santiago con menor superficie de áreas verdes por habitante, lejos del estándar mínimo de 10 m² recomendado por la OMS. Pese a ello, uno de los pocos espacios disponibles, el Parque García de la Huerta, permanece cerrado todos los lunes y, con frecuencia, por diversas actividades. Este invierno estuvo dos semanas sin acceso por vacaciones de invierno y, recientemente, volvió a cerrarse por el Día del Niño viernes y sábado.

A esto se suma que el Cerro Chena, otro espacio clave para la comunidad, lleva más de cuatro años cerrado por las obras del futuro Parque Metropolitano Sur.

En una comuna con este déficit, cerrar reiteradamente los pocos espacios disponibles no solo limita la recreación, sino que afecta directamente la salud y calidad de vida de sus habitantes. Urge que la municipalidad revise esta política para garantizar acceso continuo a las áreas verdes. Yo solo quiero un lugar para pasear a mi mascota en una comuna con acceso limitado y sin caniles para perros.

Atentamente,

Lorena Huerta Segura

Vecina de San Bernardo