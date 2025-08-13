Soberanía científica y tecnológica

Señor director:

La próxima apertura del Centro Espacial Nacional (CEN) en Cerrillos, con un 85% de avance, representa un avance clave para Chile en soberanía tecnológica y dará impulso a la investigación científica.

Según lo señalado por los ministros de Defensa y Ciencias, el CEN es una instalación pública con fines colaborativos. Sus laboratorios de ciencia de datos, desarrollo tecnológico y formación de talento están disponibles para universidades y centros de investigación. El acceso a datos geoespaciales propios, la fabricación de satélites nacionales y la utilización de tecnologías como inteligencia artificial y Big Data permitirán investigaciones en áreas como el clima, la agricultura y la gestión territorial.

Este proyecto, respaldado por el Consejo de Política Espacial, aumentará la autonomía nacional y disminuirá la dependencia exterior al integrar nuestra red de observatorios. El CEN posicionará a Chile como líder en observación espacial y promoverá vocaciones científicas entre la ciudadanía.

Matías Vidal

Investigador del Núcleo Astrofísica y Astroquímica

Universidad Autónoma de Chile