¿Negocios sostenibles? Primero, equipos sanos

Señor director:

Hace unos días se dio a conocer el informe “El factor invisible”, de Endeavor Chile, BID Lab y The Wellbeing Project, el cual revela preocupantes cifras respecto de la salud física y emocional de los emprendedores en Chile: sólo el 11% de los encuestados está libre de burnout —agotamiento y desmotivación por estrés crónico en el trabajo— y el 87% continúa pensando en sus responsabilidades laborales fuera de la oficina.

Estos datos confirman una realidad que desde WeWork vemos a diario y nos demuestran —una vez más— que el bienestar en el trabajo es un factor crítico para la sostenibilidad de cualquier negocio, no sólo para emprendimientos, sino transversal para cualquiera.

En este contexto y más allá de la productividad, algunas de las claves para evitar este síndrome y otros asociados al exceso de estrés laboral, son la desconexión del trabajo fuera de horario, la retroalimentación oportuna, breves descansos dentro de la jornada laboral y mantener vías de comunicación abiertas entre los profesionales, entre otros.

Al final del día, emprender y trabajar no debería ser sinónimo de agotamiento. Cuidar la salud física y emocional de quienes forman parte de un proyecto es fundamental para que los negocios prosperen y, en el futuro, se construya una cultura organizacional sostenible.

Romina Diepa

Head of People para el Cono Sur de WeWork