Comuna de Independencia e implicancias del fenómeno migratorio

Señor Director:

Con gran placer fuimos anfitriones del Encuentro 3xi sobre Migración, en el cual alrededor de 300 personas de todo el país nos reunimos para dialogar acerca de las implicancias del fenómeno migratorio en Chile.

En comunas como Independencia, donde cerca de la mitad de la población es migrante, el diálogo es fundamental, pero no suficiente. Como alcalde, veo a diario el choque cultural y los desafíos de convivencia que surgen cuando la gestión migratoria es deficiente y no existen propuestas de integración reales desde el Estado. No es justo estigmatizar a quienes han llegado a nuestro país a trabajar y aportar —que son la gran mayoría—, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante quienes no respetan nuestras normas básicas de convivencia.

La conversación debe transformarse en acción. Instancias como la de 3xi son valiosas para visibilizar el tema, pero su verdadero éxito dependerá de que logren comprometer a las autoridades con decisiones firmes y valientes, en línea con lo que la ciudadanía demanda.

Desde Independencia, reiteramos nuestra disposición para colaborar en la construcción de una política migratoria y de integración seria, justa y segura para todos.

Agustín Iglesias Muñoz

Alcalde Comuna Independencia