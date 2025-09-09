Defensa penal gratuita y responsabilidad fiscal
Señor director:
¿Deberían ejercer el derecho a defensa penal gratuita por parte del Estado personas que poseen recursos suficientes para contratar un abogado?
Si bien la Constitución vigente consagra que toda persona imputada por un delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley, podría ser al menos cuestionable el ejercicio de tal derecho en ciertos casos.
Si la persona tiene medios “más que suficientes”, -como podría deducirse de algunas ex autoridades-, en la práctica, se estaría utilizando recursos para defensa de personas que realmente los necesitan.
Además, se pierde una oportunidad de alivianar carga fiscal del Estado, en el caso particular, como a través del ejemplo. Podría servir como ideal para otras situaciones.
Lo anterior, no implica que no deba compensarse a posteriori por los costos de defensa, especialmente en casos de absolución, pero no a priori generando gasto fiscal y utilización de recursos de quienes más lo necesitan.
Juan Pablo Díaz
Investigador Instituto Libertad