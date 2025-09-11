Un portazo a las regiones

Señor director:

El recorte presupuestario anunciado por el Ejecutivo es un duro golpe para los Gobiernos Regionales, especialmente para aquellos liderados por la oposición, ya que impactará directamente en sus recursos. Esta decisión, que contradice la promesa de fomentar la descentralización y de eliminar la figura de los delegados presidenciales, evidencia la inexperiencia y la ineficiencia del gobierno en la administración de los recursos públicos.

Al asumir su cargo, se le recomendó al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que priorizara el diálogo, en especial en lo referido al Presupuesto. Ante este escenario, es imprescindible que el gobierno aclare las verdaderas razones detrás de esta drástica rebaja.

Catalina Riquelme

Cientista política

Instituto Libertad