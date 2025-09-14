Señor Director:

En el marco del debate sobre los bots, trolls y su influencia en la elección presidencial, quisiera referirme a lo que denomino los “mesías digitales”: cuentas anónimas que, amparadas en un alto número de seguidores, difunden discursos contra quienes piensan distinto y reclaman desde una supuesta superioridad intelectual y moral. Estos mesías se sienten por encima de todos, incluso de las propias candidaturas presidenciales que dicen respaldar.

¿Podemos realmente sostener que su objetivo es apoyar a esas candidaturas? Estos mesías parecen más interesados en proyectar su propia visión iluminada, convencidos de que son capaces de inclinar la balanza electoral por sí mismos. Sin embargo, su única influencia es más bien quitarle votos a las candidaturas que apoyan.

Carlos Navarrete

Académico, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción

Director de IA, StreamData