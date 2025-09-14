Plaza de Armas, cuna de la República

Señor director:

En el marco de un nuevo aniversario de nuestras Fiestas Patrias, quisiera destacar el valor histórico de la Plaza de Armas de Santiago, lugar donde se realizó la proclamación pública de la Independencia de Chile. Este emblemático espacio, corazón del casco histórico de la capital, fue testigo directo del momento en que se anunció oficialmente a la ciudadanía el nacimiento de una nación libre y soberana.

La proclamación en la Plaza de Armas no fue solo un acto simbólico, sino un evento profundamente significativo que marcó el inicio de la vida republicana en Chile.

Hoy, este sitio sigue siendo un punto de encuentro para la memoria y la identidad nacional. Cada septiembre, se llena de vida con actividades culturales, ferias costumbristas y expresiones de chilenidad que nos conectan con aquel momento fundacional. Preservar y valorar la Plaza de Armas como espacio patrimonial es también una forma de honrar el espíritu de libertad que allí se proclamó.

Que este 18 de Septiembre nos inspire a celebrar con alegría, pero también con conciencia histórica, recordando que fue en el corazón de Santiago donde se dio voz al sueño de independencia.

Dafne Ulloa

Gerente General

Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Casco Histórico de Santiago (TUCHS)