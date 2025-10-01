¿Nada sobre nosotros sin nosotros?
Señor director,
desde su creación en 2010, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) ha sido dirigido por una ingeniera civil, un teólogo, un ingeniero comercial, una contadora, actualmente un veterinario y por un corto periodo, un kinesiólogo.
Ninguno/a de ellos/as es una persona en situación de discapacidad y sólo algunos/as cuentan con un mínimo de experiencia comprobable en la temática.
Ahora es cuando el “Nada sobre nosotros sin nosotros” que acuñaron activistas por la discapacidad en los años 90, resuena más que nunca.
Raimundo Vicente Mejias Geisse
Licenciado en Psicología UC
Tallerista y consultor en temáticas de discapacidad e inclusión