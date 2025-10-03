Tres pasos adelante, dos atrás

Señor director:

El Presidente Boric anunció los lineamientos para el presupuesto 2026. En una frase se enorgullece por el aumento en el sector salud para la ley TEA. Así, damos tres pasos adelante y dos para atrás. Invitamos a todos a decidirnos: si hablamos de TEA, en salud, se trata de un trastorno, es decir, una enfermedad que requiere de acciones en salud tales como entrar al GES, recibir medicamentos, tener terapias de rehabilitación, acordar formas de internación involuntaria y el pago a cuidadores, entre muchos otros. Si el autismo es una neurodivergencia, una identidad, entonces debemos entender que necesitamos de acciones intersectoriales, que no es un problema de salud que requiere de tratamientos médicos exclusivamente, sino un desafío de inclusión social, que lo relevante son los apoyos que a veces se proveen de salud y muchas otras veces en otros contextos. Si damos tres pasos adelante sin volver atrás, el Presidente dejará de anunciar medidas para TEA para mantener sus votos azules y se enfocará en la discapacidad, con todos sus desafíos intersectoriales, en un presupuesto que es social y financieramente responsable, pero que también es respetuoso de la evidencia científica, ausente en el discurso de lo relevante para Chile.

Marcela Tenorio.

PhD. Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA), Facultad de Educación UDD. Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE)

Paulina S. Arango.

PhD. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE).