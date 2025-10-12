La política exterior de Jeannette Jara

Señor Director,

Las bases de una correcta política exterior son el multilateralismo y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Ambos bastante maltratados en el actual panorama mundial, donde se constata una crisis permanente de la democracia. Trump, Netanyahu, Milei, Bukele, Putin son hoy por hoy ejemplos relevantes y hasta dramáticos de esta crisis. El afán de enjuiciar un programa presidencial en política internacional solo en relación a Cuba y Venezuela, como se tiende a hacer con la propuesta de Jeannette Jara, nos empuja al peligro de que dos árboles no nos dejen ver el bosque.

Atentamente,

Gustavo González Rodríguez

Periodista, exdirector Escuela de Periodismo Universidad de Chile