Salarios en pedagogías

Señor director:

En nuestro país, los egresados de enseñanza media que rinden la PAES pueden elegir su carrera con datos actualizados sobre mercado laboral y salarios. Aunque las capacidades del postulante son claves, también es importante apostar por carreras que garanticen estabilidad y empleabilidad en un mercado competitivo. Según mifuturo.cl del Mineduc, Química y Farmacia tiene un 98% de titulados trabajando y un ingreso promedio de $2.060.253 en el tercer año. Luego se encuentra Ingeniería en Gestión Pública (97%) con $1.753.567, seguida por diversas ingenierías. En quinto lugar, destaca Pedagogía en Matemáticas y Computación, con 95% de empleabilidad y $1.164.139 de salario. También en el área de educación se encuentran Pedagogía Diferencial (93%) y Educación Básica (92%) las que tienen buena colocación en el mercado. Las carreras de idiomas están más abajo, con menor empleabilidad y salarios, por debajo de $1.000.000 hasta el tercer año. El desafío de la sociedad es proponer una visión diferente de las carreras pedagógicas, con mejores salarios y empleabilidad, para que sean tan atractivas como las ciencias o salud, reconociendo la importancia de la educación en la sociedad.

Alejandra Galindo Vives

Académica Instituto de Lenguas Extranjeras y Culturas

Universidad Bernardo O’Higgins