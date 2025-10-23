Falta de examinadores en la prueba Simce

Señor Director:

Respecto de las situaciones acontecidas el día de hoy en el marco del proceso de aplicación de la evaluación Simce 2025, como Consejo de la Agencia de la Calidad lamentamos, profundamente, las dificultades que se han producido debido a la ausencia de algunos aplicadores en un número acotado de establecimientos educacionales del país.

Se nos ha informado que -como es obligatorio en estos casos-la Agencia ya ha iniciado la debida investigación para determinar las responsabilidades correspondientes, incluyendo el eventual incumplimiento de contrato de proveedores externos involucrados, aplicar las medidas correctivas y las sanciones previstas por la normativa y los contratos vigentes.

De acuerdo a la información entregada por el Secretario Ejecutivo, los problemas se presentaron en el 2,4% del total de establecimientos y que en más del 97% de las salas de clases la aplicación se llevó a cabo con normalidad y según lo programado. Las contingencias experimentadas en esta aplicación 2025 son similares a las que se han producido en años anteriores (entre 2% y 5% aproximadamente) y son propias de implementaciones masivas como el Simce.

También se han realizado las acciones de mitigación correspondientes. En especial, se nos ha comunicado que los equipos de la Agencia de la Calidad se han contactado desde temprano con los establecimientos afectados, como siempre hacen en estos casos, para resolver las situaciones, recalendarizar y asegurar que todos los colegios participen adecuadamente en la aplicación de la prueba. Es importante precisar que la aplicación del Simce continuará este jueves desarrollándose como estaba previsto.

Como Consejo Experto elegido por Alta dirección pública y cuya duración trasciende las administraciones del Ejecutivo, reiteramos nuestro compromiso de contribuir a la transparencia y buen funcionamiento de los servicios del Estado de Chile.

Marisol Latorre

Susana Claro

Marcela Marzolo

Javier Gonzalez

Cristian Bellei