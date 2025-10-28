Señor director:

De acuerdo al “Informe nacional de víctimas de homicidios consumados en Chile 2024” – elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Salud- en Chile hubieron 1,7 suicidios por cada homicidio durante el año 2024. A su vez, la principal causa de muerte en Chile entre jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio.

Como madre de cuatro adolescentes me preocupa que esta realidad sea invisibilizada por la opinión pública. Me angustia constatar que como sociedad hemos abandonado a la adolescencia y su entorno ¿Que hace una madre soltera cuyo hijo tiene riesgo suicida y debe trabajar presencialmente? El acompañamiento familiar es clave para prevenir el suicidio adolescente.

Ocuparnos de la violencia, los asaltos y la delincuencia es urgente. Pero las cifras acusan un drama adicional: la salud mental está en deuda y el futuro de Chile se ve oscuro. La tasa de fecundidad (1,16 hijo/as por mujer) ha caído a un ritmo estrepitoso y se acerca a ser una de las más bajas del mundo. La principal causa de muerte de los adultos del futuro -lo(a)s adolescentes de hoy- se debe a que no quieren seguir viviendo.

Solo queda preguntarse, ¿qué país estamos construyendo?

Veronica Campino Garcia Huidobro

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar