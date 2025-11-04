Patentes comerciales no cobradas por la Municipalidad de Providencia: una señal de alerta

Señor Director:

La reciente revelación sobre más de $3.300 millones en patentes comerciales que no fueron cobradas oportunamente por la Municipalidad de Providencia es una señal de alerta que no podemos pasar por alto.

Es urgente aclarar cómo y por qué se llegó a este punto, no solo para determinar responsabilidades, sino para despejar cualquier sombra de duda sobre posibles negligencias.

Este caso pone en evidencia la necesidad impostergable de modernizar el Estado, fortalecer la gestión financiera municipal y asegurar procesos de recaudación eficaces. Cada peso que no se cobra a tiempo es un peso menos para seguridad, salud, cultura o servicios que benefician directamente a nuestros vecinos.

No se trata solo de buscar responsables, sino de corregir y prevenir estas deficiencias. Los municipios, independientemente del color político, deben ser garantes del uso responsable de los recursos públicos. Eso empieza por cobrarlos a tiempo.

María Eugenia Pino García

Concejala de Providencia

Emilia Schneider Videla

Diputada del Distrito 10