Del río austral al hielo continental

Señor director,

Desde el corazón de Valdivia, el Magellan Discover —primer crucero híbrido eléctrico de América— acaba de ser lanzado al agua. Diseñado y construido por el astillero local ASENAV, este barco de lujo, hecho en Chile, zarpará rumbo a la Antártida. No solo es una proeza tecnológica y ambiental, sino también un símbolo de lo que las regiones pueden aportar al mundo cuando se las mira como polos de innovación y no como periferia.

Valdivia concentra talento, investigación y visión de futuro. Desde las universidades y centros de investigación se impulsa un ecosistema que atrae juventud e ideas con impacto global. Este proyecto, nacido a orillas del río Calle-Calle, demuestra que descentralizar no es solo trasladar instituciones, sino confiar en las capacidades locales para proyectar al país entero.

Mientras el Magellan Discover navega hacia los hielos australes, abriendo puertas de turismo – trabajo local – e innovación – deja tras de sí una poderosa señal: Chile tiene todo para liderar desde sus regiones. Solo falta que, como país, nos atrevamos a mirar —y construir— desde lo local a lo global.



Fernando Coz, director ejecutivo Chile Lagos Limpios y Miembro del directorio de la Universidad Austral de Chile