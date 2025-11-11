97 años de Urbanismo en Chile

Señor director:

Ante la celebración del Día del Urbanismo 2025, desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile ponemos en relevancia la ciudad que cohabitamos, su planificación adaptativa y el diseño adecuado de sus espacios públicos y edificios.

Una de las principales claves para abordar este problema está en la formación de nuestros profesionales y técnicos, rol que cumplimos desde 1928 cuando Alberto Schade organizó el primer curso de Urbanismo en Chile y que en 2025 conmemoramos junto a los 176 años de la Enseñanza de la Arquitectura en Chile y a los 40 años desde la creación del Magister de Urbanismo, que celebraremos esta semana.

En el contexto del nuevo período presidencial, la vivienda, la ciudad y el territorio han de surgir como temas prioritarios, en el marco de la búsqueda de la equidad, el habitar seguro, la calidad de vida y la sustentabilidad como soportes del crecimiento y el desarrollo.

Nuestra Universidad celebra este día y convoca a la ciudadanía, profesionales y líderes a un espacio permanente de diálogo y aprendizaje, en búsqueda de ese conocimiento que ha aportado y aportará con creatividad a resolver nuestros desafíos colectivos.

¡Feliz Día del Urbanismo!

Manuel Amaya Díaz

Decano

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Chile