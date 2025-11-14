Diputados que cambian de partido

Señor director:

Este año se ha discutido mucho de los problemas del sistema político y de las reformas necesarias para establecer incentivos que reduzcan la fragmentación, mejoren la disciplina legislativa y fortalezcan a los partidos. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado aprobar ninguno de los proyectos de ley en este ámbito.

Analizando la información disponible del Servel, de los 116 diputados a reelección, el 26% de ellos se presentan por un partido distinto a 2021. Esto corresponde a 30 diputados que cambian de cupo en estos comicios, ya sea en calidad de militante o independiente asociado a una colectividad.

Lo descrito es otra manifestación de las debilidades del sistema político, porque dicha práctica no tiene mayores costos ni consecuencias para esos parlamentarios y además profundiza la personalización de la política.

Pablo Rodríguez Núñez

Cientista Político Instituto Libertad