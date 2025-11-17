¿Somos los profesores un material desechable?

Señor director:

En los últimos años, un tema que ha causado controversia es el inminente déficit de profesores. Pese a las razones ya conocidas y, al parecer, aceptadas socialmente, como por ejemplo, los sueldos deficientes, como profesora que lleva años ejerciendo en diferentes ámbitos educativos y que ama su profesión, he percibido que, como docentes, somos un material desechable. Cuando vamos a pasar a contrato indefinido en los colegios, hay despidos por “necesidades de la empresa”; y en el ámbito universitario es similar: las condiciones laborales se repiten y somos sustituidos fácilmente. Por lo tanto, que te consideren para un contrato indefinido es casi un sueño que difícilmente se hace realidad.

De esta forma, en los ámbitos profesionales ligados al área educacional, vivimos con una inestabilidad que en un plazo no tan largo, es insostenible, física y emocionalmente. ¿Vamos a esperar a que falten profesores para darnos cuenta de que no somos prescindibles, sino esenciales para el futuro? Quiero creer que este déficit de docentes va a permitir que los empleadores puedan despertar y valorar realmente a quienes construyen el futuro de Chile, porque, aunque aún no se den cuenta, no somos desechables; somos indispensables.

Claudia González Campos,

Profesora de Lenguaje.