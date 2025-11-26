¿A qué llamamos inclusión?

Señor director:

A días de la Teletón 2025, es necesario hablar sobre la Ley 21.015 de Inclusión Laboral. Su propósito era abrir oportunidades reales, pero en la práctica muchas empresas han optado por el atajo.

En vez de contratar a nuevas personas con discapacidad, buscan dentro de su propia planta a quien tenga credencial para cumplir la cuota. No generan empleo, no amplían la participación y transforman una política pública en un trámite para salir del paso.

La inclusión de personas con discapacidad no debe limitarse a dos días al año. Es urgente revisar la ley y la voluntad con que se está implementando.

Si esto es lo que llamamos inclusión, estamos fallando.

Atentamente,

Julieta Zuñiga, investigadora núcleo DISCA.