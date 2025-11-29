Acerca del feriado bancario

Señor Director:

Desde la Confederación Bancaria estamos preocupados por la eliminación del feriado bancario y la no atención de público los días sábado, generada de manera no intencionada en la elaboración de la Ley Fintec, cuya normativa fue elaborada por la CMF, afectando a las y los trabajadores bancarios.

Si bien es cierto, hemos celebrado que se haya aprobado en el Senado y en la Comisión de Hacienda de la Cámara un proyecto de ley corta que corrige este error, vemos con preocupación que los días transcurren y parece que los tiempos no dan para la implementación a tiempo de esta ley, toda vez que los bancos están enviando instrucciones a sus sucursales contemplando la apertura el 31 de diciembre.

Es por ello que urge que se emita con prontitud el pronunciamiento que solicitamos a la Dirección del Trabajo respecto de este problema en el mes de agosto. Se requiere un dictamen donde se establezca claramente que las y los trabajadores bancarios y sus empleadores, las instituciones financieras, no atienden público y no laboran los días sábado de cada semana y el 31 de diciembre de cada año, porque se trata de un derecho adquirido históricamente, reconocido, socialmente aceptado y que constituye una prerrogativa de las y los trabajadores bancarios del país, y que, si bien la Ley 21.521 eliminó su reconocimiento legal explícito, esta derogación no implica su desaparición como derecho vigente. Pretender eliminar o dejar su vigencia a discreción de la parte empleadora no solo carece de un fundamento legal, sino que vulneraría principios fundamentales del derecho del trabajo, como el principio de la cláusula tácita y de la primacía de la realidad, así como la prohibición de no regresividad de derechos sociales.

El pronunciamiento de la Dirección del Trabajo eliminaría la zozobra en que se encuentran hoy los más de 60.000 trabajadores y trabajadoras de la banca presencial y no se interpondría con la tramitación legislativa.

Sin otro particular,

Andrea Riquelme B., presidenta

Luis Mesina M., secretario general

Confederación Bancaria y del Sistema Financiero