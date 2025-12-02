La Facultad de Derecho ante la elección de Rector de la Universidad de Chile

Señor director:

Como académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nos ha llamado la atención la nota publicada en El Mostrador el pasado 25 de noviembre, y cuyo título se abre con la frase “Derecho cierra filas”. En ella se da cuenta del tenor de una carta que aparece suscrita por la totalidad de los directores de ambas escuelas y de los diferentes departamentos de nuestra facultad, que ha sido reseñada, asimismo, por otros medios de prensa. Más allá de que en la carta se hace explícito que quienes la suscriben lo hacen a título personal, el hecho de que los firmantes aparezcan identificados como directores de sus correspondientes unidades académicas, y no simplemente como profesoras o profesores de nuestro plantel, podría transmitir la impresión de que en nuestra facultad impera una vocación por la unanimidad. Y, consiguientemente, por la renuncia al discernimiento crítico y al pluralismo. Si esa fuera nuestra situación, estaríamos dando la espalda a los principios que orientan una universidad como la nuestra, con los cuales los suscriptores de la carta declaran estar comprometidos.

La sugerencia de que una facultad ya habría “cerrado filas” con una determinada precandidatura podría dar a entender que, en realidad, la manera en la que en nuestra universidad son enfrentados procesos como el resultante en la elección de su Rectora o Rector está lejos de ser expresión de una forma propiamente universitaria. Creemos que se debe ser muy cuidadoso en resguardar, particularmente en la principal universidad pública del país, el derecho que tiene cada académico y académica de discernir sobre el estado de la universidad y su futuro, y de participar personalmente –sin presiones gremiales o institucionales de ninguna clase –- en la elección de su más alta autoridad.

Durante los meses venideros será fundamental que se difundan las propuestas que cada candidatura hará suyas, con base en diagnósticos fundados más que en eslóganes. Y será sobre tal base que cada académico y académica podrá formarse su mejor juicio acerca del rumbo que debería tomar la institución, en consideración a la situación de Chile y el mundo, y acerca de la persona más competente para liderarla en ese esfuerzo.

En tal sentido, nos inquieta especialmente la liviandad con la cual en dicha carta se propone una imagen más bien caricaturesca de la actual situación de la Universidad de Chile. Más aún, en un momento en que todavía no se activa el proceso deliberativo –y no puramente electoral– que al interior de la universidad deberá desarrollarse durante los próximos meses.

En particular, preocupa que en la carta no se haga alusión alguna a la contribución que nuestra universidad debería estar recibiendo de parte de su facultad de derecho en un contexto en el que el armazón jurídico-institucional del país está atravesando por múltiples crisis que, consideradas conjuntamente, vuelven imprescindible repensar la forma en que el derecho es producido, aplicado y enseñado. La insoslayable merma de la legitimidad de la que históricamente han gozado, para bien, tanto la función judicial como la profesión jurídica, en un escenario definido por el pesimismo institucional resultante de nuestro reciente doble fracaso constituyente, se traduce en que sobre las facultades de derecho, y sobre nuestra facultad en particular, recaiga una tarea que es, a la vez, indelegable e impostergable. Asumir esta tarea con rigor y responsabilidad, en vez de optar por la autocomplacencia, es lo que cabe esperar de la Universidad de Chile y su Facultad de Derecho.

Hacemos votos para que de cara a los procesos eleccionarios de Rectora o Rector que nuestra universidad enfrentará el próximo año, prime siempre un espíritu de deliberación, participación y pluralismo. Este es el sello que la casa de Bello nunca debe perder.

Ricardo Camargo Brito

María Inés Horvitz Lennon

Carlos Huneeus Madge

Juan Pablo Mañalich Raffo

Profesores titulares

Facultad de Derecho

Universidad de Chile