Incendio forestales: ecosistema en riesgo permanente

Señor director:

La creciente frecuencia de incendios forestales evidencia que ya no basta con reaccionar cada verano: nuestros ecosistemas están en riesgo permanente. Chile no puede seguir normalizando las sequías prolongadas, olas de calor y condiciones extremas, que amenazan de manera directa a nuestros bosques nativos, en el caso de la RM al bosque esclerófilo, uno de los hotspots de biodiversidad más relevantes.



La ciudadanía está dispuesta a actuar. Más de 250 voluntarios y 15 empresas participaron recientemente, junto a Fundación Reforestemos, en labores de prevención de incendios en un parque clave que protege la biodiversidad de la cuenca del río Maipo y que forma parte de Asociación Parque Cordillera. Este tipo de acciones se vuelve aún más relevante ahora que el país impulsa la construcción de 4.839 km de cortafuegos entre Tarapacá y Magallanes, un proyecto presentado por los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura.



Pero la protección ambiental no puede depender solo de la buena voluntad ni de esfuerzos puntuales. Para cuidar estos ecosistemas se requieren políticas públicas sostenidas, financiamiento estable y una agenda de prevención que funcione todo el año.





Suzanne Wylie,

Directora Ejecutiva Fundación Reforestemos