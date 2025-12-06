Austeridad argentina: un problema regional

Señor director:

Argentina vive un duro momento sanitario. Las coberturas de varias vacunas del calendario infantil y adolescente han caído por debajo del 50% en algunos grupos y ya se registran brotes de sarampión y coqueluche, además de un aumento de casos de tuberculosis. Entre las causas se observan, por una parte, el crecimiento de discursos antivacuna que encuentran eco creciente en la población y, por otra, un severo recorte del presupuesto nacional destinado a salud.

Esto no constituye sólo un problema argentino: la caída en la inmunización compromete la protección regional y obliga a los países vecinos a prepararse para el retorno de enfermedades que se consideraban controladas.

La situación es lamentable y preocupante. Un país que fue referente en inmunización está hoy poniendo en riesgo la salud de su población, y potencialmente de la región, debido a discursos y políticas que han impulsado recortes abruptos en áreas críticas y que subestiman el valor de lo público. Por eso es indispensable alertar sobre las consecuencias humanas que tienen estas decisiones tomadas sin una evaluación rigurosa de su impacto sanitario.

Álvaro Muñoz Ferrer

Doctor en Filosofía