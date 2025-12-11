Receta electrónica

Señor director:

Lamentablemente la adulteración y falsificación de recetas, para fines maliciosos como venta ilegal o como mecanismos defraudatorios, se ha hecho cada vez más recurrente.

Por una parte, hoy en día, los farmacéuticos no tenemos herramientas para verificar la autenticidad de las recetas y, por otra, como Colegio Profesional condenamos enérgicamente toda acción, malas prácticas o delitos cometidos en farmacias.

Los farmacéuticos han sido los principales promotores de la implementación de recetas médicas electrónicas, para mejorar la seguridad y trazabilidad en su emisión. Urge continuar modernizando el sistema de prescripción, garantizar la seguridad en su emisión y proteger a prescriptores y dispensadores del uso indebido de medicamentos.

Héctor Torres Aguilera

Presidente Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile