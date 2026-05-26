Científicos chilenos escalan presión internacional por retiro de decretos

La ofensiva de la comunidad científica chilena contra el retiro de 43 decretos y procesos regulatorios ambientales por parte del Gobierno de José Antonio Kast acaba de cruzar fronteras.

Un grupo de investigadores nacionales publicó una carta en la prestigiosa revista científica Science, advirtiendo que la decisión representa un “retroceso sustancial” para la conservación, la biodiversidad y la gobernanza climática en Chile. La publicación, titulada Chile’s environmental policy at risk, se transformó en una señal de presión internacional inédita frente a una medida que desde hace dos meses mantiene en alerta tanto al mundo académico como ambientalista.

Entre los firmantes aparecen científicos vinculados a conservación, cambio climático y ecosistemas australes, como Juan G. Navedo, Hugo Benítez y Luis Vargas-Chacoff, investigadores del Instituto Milenio BASE, además de la microbióloga y científica Cristina Dorador. El grupo sostiene que la suspensión de estos instrumentos regulatorios debilita políticas clave relacionadas con calidad del aire, emisiones industriales, adaptación climática y protección de especies bajo criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La carta apunta especialmente al impacto que tendría la paralización de procesos ambientales en ecosistemas considerados estratégicos a nivel global.

Los investigadores advierten que Chile alberga territorios “irremplazables” desde el desierto de Atacama hasta zonas subantárticas y antárticas, incluyendo salares altoandinos, archipiélagos oceánicos y ecosistemas costeros sometidos a crecientes presiones extractivas.

Plantean que debilitar la regulación ambiental en estos territorios no es solo un problema local, sino también una decisión con consecuencias internacionales en biodiversidad y cambio climático.

Uno de los puntos que más preocupa a los autores de la misiva es el efecto concreto sobre instrumentos de conservación actualmente detenidos. La carta menciona el impacto sobre cinco nuevos parques nacionales y procesos de clasificación de especies amenazadas, considerados fundamentales para priorizar políticas públicas de conservación. En el mundo científico existe preocupación, porque varias de estas medidas habían avanzado durante años en tramitación técnica antes de ser retiradas desde Contraloría por decisión del Ejecutivo.

La publicación en Science ocurre además en medio de un creciente reordenamiento del mundo académico frente a las decisiones ambientales del Gobierno chileno. Diversos investigadores han comenzado a advertir que el retiro masivo de decretos podría transformarse en uno de los mayores retrocesos regulatorios ambientales de las últimas décadas en nuestro país.

Aunque hasta ahora cuatro de los 43 decretos ya fueron reingresados a tramitación, científicos y organizaciones ambientales sostienen que el problema de fondo sigue abierto: la señal política que implica despriorizar regulación ambiental en pleno contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad.

La carta también refleja algo más profundo: tradicionalmente los científicos en Chile ha sido cautos a la hora de entrar en el debate público, pero investigadores vinculados a biodiversidad, conservación y cambio climático están comenzando a intervenir de manera más directa frente a decisiones que consideran críticas para el futuro ambiental del país.

Y hacerlo desde una tribuna global como Science no parece casual.