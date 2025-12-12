Kast y la Doctrina Monroe

Señor director,

El populismo de derecha es una ideología liviana con un discurso lleno de contradicciones. Kast es un excelente ejemplo de esto. Una de sus contradicciones más peligrosas, sin embargo, es su anunciado alineamiento con la administración Trump. La contradicción es evidente: por un lado, su discurso se centra en recuperar la soberanía del país, de la patria; y por otro, se busca alinear con Estados Unidos en un momento en que Washington está reviviendo la Doctrina Monroe sin tapujos, interviniendo directamente en nuestra región con presiones y amenazas. Un alineamiento así pone en riesgo, y no fortalece, nuestra soberanía. Ya lo estamos sintiendo, con la injerencia del nuevo embajador estadounidense en Chile. En la misma línea, el apoyar una invasión a Venezuela avala una doctrina que hizo enorme daño en la región y nuestro país en particular, hace muy poco tiempo atrás. Son tiempos en los que nuestra política exterior requiere seriedad y experiencia, no populismo.

Diego Leiva, Cientista Político