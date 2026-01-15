Cárceles y reinserción

Señor Director:

El anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre separar las funciones de seguridad penitenciaria y reinserción social abre una discusión clave para la seguridad pública. El 99% de las personas privadas de libertad saldrá de la cárcel, y lo que ocurra durante ese tiempo importa tanto como el control al interior de los recintos.

Hoy enfrentamos cárceles con graves problemas de seguridad y una reincidencia persistente. La evidencia muestra que la reinserción reduce nuevos delitos cuando es especializada, continua y conectada con el medio libre, con herramientas distintas a las de la custodia penitenciaria. Separar funciones puede fortalecer ambos objetivos, siempre que exista coordinación efectiva y reglas claras.

Este debate no debiera agotarse en el actual gobierno. Hacemos un llamado al próximo Presidente y al próximo Congreso a darle continuidad con una mirada de largo plazo y foco en resultados. Desde las empresas y la sociedad civil existe capacidad técnica y operativa para colaborar en un diseño que combine mejor control del delito y más reinserción basada en evidencia.

Bernardita Frez, directora ejecutiva Juntos por la Reinserción, 3xi

Daniel Mas, vicepresidente de la CPC

Hans Rosenkranz, director ejecutivo Comunidad de Organizaciones Solidarias