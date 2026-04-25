“Ustedes se quedaron con la plata”: el duro discurso del Presidente Kast contra la oposición

El Presidente José Antonio Kast salió a enfrentar con todo las críticas por los eventuales recortes a programas sensibles —como alimentación escolar y controles de salud infantil— y lo hizo en un tono confrontacional que no pasó inadvertido, apuntando directamente a la oposición y al gobierno anterior, a quienes acusó de corrupción y negligencia.

El flanco se abrió tras conocerse un oficio del Ministerio de Hacienda que proponía “descontinuar” iniciativas como el Programa de Alimentación Escolar, la Beca de Apoyo Vocación de Profesor y el Control de Niño Sano en establecimientos educacionales. La inquietud no solo vino desde la oposición: también desde la propia derecha. La exministra Evelyn Matthei advirtió al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, que “instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”.

Pero Kast optó por endurecer el discurso. En el Consejo Nacional de RN, desestimó las críticas y defendió su gestión en la Junaeb, asegurando que el sistema estaba colapsado: “hoy día dicen ‘oh, van a cortar los alimentos de la Junaeb’, ¿dónde han visto algo así? ¡Es increíble lo que son capaces de decir!”. Acto seguido, escaló el tono con acusaciones directas: “¡Ustedes le quitaron los alimentos a los niños cuando pagaban colaciones a no sé cuántos millones de pesos un desayuno! ¡Ustedes se quedaron con la plata! ¡Si de verdad hay algunos que no tienen vergüenza! ¡Es increíble!”.

El mandatario no se detuvo ahí y amplió sus críticas a figuras del gobierno anterior y a la gestión pública reciente: “Ahí está el señor (Luis) Thayer dándonos lecciones: no fue capaz ni de llegar con las impresoras; una vergüenza”. Luego apuntó a la exdirectora de Presupuestos: “¿Dónde está hoy día la mejor directora de presupuesto (Javiera Martínez)? Ah, pero si de verdad no tienen vergüenza”. También arremetió contra Nicolás Grau: “El mismo que fue ministro de Economía, de Hacienda, cuando era dirigente estudiantil se le perdieron 120 millones de pesos y ahora estamos viendo que se perdieron bastantes más millones de dólares. Y vuelven con el típico eslogan: ‘no, esta reforma es para los ricos’, pero perdón, si los únicos que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos”.

También cargó contra el estado de la educación pública: “Lo que lograron ellos fue destruir todos los liceos emblemáticos de nuestra nación”, y remató con una acusación más amplia sobre uso de recursos públicos: “Miren a los operadores políticos que usaron hasta la demolición de las casas para hacer un negocio e incluso algunos que salieron electos al Parlamento utilizando los recursos de todos para promover sus campañas”.

Esto es a lo que apuntó el Presidente Kast al cuestionar la gestión de la Junaeb. Aludió a los hallazgos de la Contraloría General de la República en un informe de enero de 2025, que revisó la ejecución del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb entre 2021 y 2022. En ese período se detectaron irregularidades en el caso de la empresa Soser S.A., donde se registraron pagos por $3.554 millones asociados a un contrato que contemplaba cerca de 796 mil raciones, pero que en la práctica solo habría ejecutado 284, lo que derivó en observaciones por eventuales perjuicios fiscales y modificaciones no autorizadas en la estructura de pago. Tras la publicación del informe, la Contraloría instruyó un sumario administrativo en la Junaeb y envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para evaluar eventuales acciones de recuperación de recursos, mientras el organismo cuestionado sostuvo que las cifras de “$12 millones por ración” respondían a una distorsión contable asociada al mecanismo de pagos fijos y variables del contrato.