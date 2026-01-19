El desafío silencioso del envejecimiento

Señor Director:

Chile envejece, y lo hace cada vez más en soledad. Los últimos resultados de la Encuesta CASEN confirman una tendencia que ya no puede ignorarse: el crecimiento sostenido de los hogares unipersonales, particularmente entre las personas mayores. En 2024, cerca de 590 mil personas de 60 años o más viven en este tipo de hogares, representando el 43,7% de este tipo de hogares y alrededor del 15% del total de la población mayor.

Más aún, unas 560 mil personas mayores viven completamente solas, sin otros hogares en la misma vivienda, cifra que ha aumentado cerca de un 11% respecto de 2022. En un país que envejece aceleradamente, este fenómeno no puede interpretarse únicamente como una elección residencial, sino como una señal de cambios demográficos que exigen políticas públicas anticipatorias.

El desafío es claro: asegurar que la autonomía no se transforme en aislamiento. Promover el envejecimiento activo, fortalecer la participación social y articular redes de apoyo comunitarias no es solo deseable, sino urgente. Vivir solo no debiera equivaler a enfrentar la vejez sin compañía, sin apoyo ni oportunidades de bienestar.

Anticiparse hoy a esta realidad permitirá enfrentar de mejor manera el Chile que envejece mañana.

Yamil Tala Mussa

Investigador CIPEM (UDD- Los Héroes)