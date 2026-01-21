Banda china, estafas múltiples y responsabilidad bancaria

Señor director:

Las masivas estafas a través de aplicaciones falsas cometidas por una banda de ciudadanos chinos, que según la investigación de la Fiscalía incluye también lavado de activos para ocultar el origen ilícito de los fondos, reviste especial gravedad ya que contaron con la participación de ejecutivos bancarios. De acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, esto obliga analizar la eventual responsabilidad de estas instituciones financieras. La ley exige que éstas deben tener un modelo de prevención del delito que tenga una efectiva utilidad, y no una apariencia meramente cosmética, que en la práctica no contribuye sustantivamente a la detección y persecución de estos ilícitos al interior de estas empresas que deben garantizar la seguridad de los dineros confiados por sus clientes. En este caso resulta clave el rigor con que la Fiscalía aplique esta normativa en su investigación, ya que, existiendo una ley vigente, no puede permitirse que estos delitos que dañan severamente la fe pública en el sistema financiero chileno, se produzcan por la omisión de instituciones que no tomaron los resguardos que les impone la ley.

Mario Palma Navarrete

Profesor de Derecho Penal

Facultad de Derecho Universidad Finis Terrae