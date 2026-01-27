Los SLEP a la luz de los datos

Señor Director:

Las últimas semanas, a propósito de los resultados de la PAES 2025 y del funcionamiento de los SLEP, hemos observado en los medios de comunicación una serie de opiniones basadas en un ideologismo que parece oponer resistencia a cualquier cambio que signifique el fortalecimiento de la educación pública.

Sin embargo, los datos disponibles permiten una lectura distinta: 4 de cada 5 SLEP mejoran sus resultados en la PAES 2025 al incrementar puntales promedio en las pruebas de Compresión Lectora y Matemática respecto del periodo anterior, subiendo específicamente 19 puntos. (MINEDUC, 2025).

Hacer énfasis en problemas puntuales y en situaciones aisladas respecto de los SLEP, no contribuye a una discusión seria orientada a la mejora continua del sistema.

Los SLEP han demostrado ser una red que va más allá de la simple administración de los establecimientos educacionales, impulsando además una gestión educativa menos sujeta a los vaivenes políticos de la administración municipal de turno. El debate público debería centrarse en cómo fortalecer y perfeccionar esta política pública, más que en deslegitimarla a partir de lecturas parciales de la evidencia.

Walter Alexis Rojas Lizama