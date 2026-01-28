Turistas irresponsables
Señor Director:
Se ha sabido de muchos turistas realizando actividades no permitidas en nuestras áreas protegidas. Subir el río Futaleufú en motos de agua, hacer fogatas en Torres del Paine y utilizar vehículos 4×4 en dunas protegidas (matando pajaritos) son solo ejemplos de testimonios que se están viralizando por las comunidades locales. Lo curioso es que las autoridades parecen tener otras prioridades, y así los hechos continúan repetiéndose. Es tiempo de que en Chile se dé a entender que nuestras áreas protegidas se disfrutan cuidándolas, y que toda persona que viole las reglas para su preservación deberá pagar altos costos en multas, y en algunos casos cárcel. Basta de abusos por favor.
Pablo A. Garcia-Chevesich, Ph. D.