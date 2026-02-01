Salud: el desafío que viene

Señor director:

Chile está a punto de iniciar una nueva etapa de gobernanza. Si bien el futuro Presidente ha planteado con claridad sus prioridades, existe un tema que no puede seguir postergándose: una transformación profunda del sistema de salud.

Durante el gobierno del Presidente Boric no se logró avanzar en esta materia, principalmente por obstáculos de carácter político más que por limitaciones técnicas. Es indispensable que en el próximo gobierno este modo de operar quede atrás. Al momento de preguntarnos cómo organizarnos, debemos hacerlo considerando el contexto real en el que hoy estamos insertos.

Actualmente, ningún modelo de salud concebido en el siglo pasado resulta suficiente. Ni el que defienden unos ni el que proponen otros. Los acelerados avances tecnológicos, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios en las principales causas de enfermedad y muerte, así como el aumento sostenido de la esperanza de vida, nos obligan a pensar más allá de los esquemas tradicionales.

Nos encontramos en un punto de inflexión que exige soluciones nuevas, innovadoras y pragmáticas. La pregunta inevitable es si estamos preparados para asumir ese desafío. Desde el punto de vista técnico, Chile cuenta con las capacidades necesarias para avanzar en esa dirección. La interrogante es si la clase política estará a la altura de ese mismo desafío.

Elvira Tagle

Coordinadora de CIPS UDD

Noelia Zunino

Directora Comunicaciones Facultad de Gobierno UDD