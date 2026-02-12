Internet Seguro ¿Es posible?

Señor director:

Este martes 10 de febrero se conmemoró el Día Mundial del Internet Seguro, un propósito muy difícil de alcanzar si consideramos la gran cantidad de amenazas que afectan hoy a usuarios y organizaciones.

Lo anterior se agudiza todavía más, teniendo en cuenta que el último reporte sobre Adversarios Activos, preparado por Sophos, reveló que las contraseñas comprometidas fueron la principal causa raíz de los ataques, con el 41% de los casos.

Es por esto que estar siempre alerta, actualizando las contraseñas y métodos de acceso, debe ser una práctica permanente, ya que supondrá una barrera adicional para los ciberatacantes. Tanto mejor es utilizar aplicaciones de autenticación multifactor, especialmente cuando se trata de proteger cuentas críticas.

De igual forma, el primer paso y el que será siempre el más importante y la mejor manera de proteger datos e información crítica es, simplemente, no revelarlos. Si un sitio o servicio no tiene información personal que pueda ser en extremo relevante, entonces no puede perderla ni revelarla accidentalmente.

También es muy importante tener precaución al hacer clic en enlaces y mantener todas las aplicaciones y dispositivos actualizados constantemente.

Aunque parezca exagerado, hoy más que nunca es necesario -no solo para empresas sino para personas- invertir en un buen software de seguridad y tratar, siempre, todas las comunicaciones no solicitadas como sospechosas. El Día Mundial del Internet Seguro debe ser una fiesta de la protección, y la proactividad y anticipación son fundamentales para evitar el robo de datos.

María Claudia Ardila,

Sophos